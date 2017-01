DGAP-News: KTP Kunststoff Palettentechnik, die bisherigen Gesellschafter Wintrich und VR Equitypartner holen die Wagner Holding als neuen Gesellschafter an Bord

DGAP-News: VR Equitypartner GmbH / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Private Equity KTP Kunststoff Palettentechnik, die bisherigen Gesellschafter Wintrich und VR Equitypartner holen die Wagner Holding als neuen Gesellschafter an Bord 12.01.2017 / 13:01 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Die KTP Holding GmbH hat im Dezember über eine Kapitalerhöhung einen neuen Gesellschafter an Bord geholt: Die Wagner Holding beteiligte sich mit 25,01 Prozent an der KTP. Ziel ist es, die zusätzliche Liquidität für Akquisitionen und Investitionen zu nutzen. Zukünftig sollen vor allem weitere geographische Märkte und neue Anwendungen erschlossen werden. Dabei spielt die hohe Innovationstätigkeit der KTP eine tragende Rolle. Sämtliche bisherige Gesellschafter sind weiter unverändert bei KTP investiert. Auch bei der Geschäftsführung und der operativen Leitung bleibt alles beim Alten: Andreas Wintrich (geschäftsführender Gesellschafter) sowie Martin Hentschel sehen die KTP Gruppe durch die Ausweitung der Eigenkapitalbasis weiter gestärkt und sehr gut aufgestellt, um das hohe Wachstumstempo auch in Zukunft beibehalten zu können. KTP zählt zu den führenden europäischen Herstellern von mehrwegfähigen Transportverpackungslösungen für großvolumige und empfindliche Güter. Durch kontinuierliche Innovation entwickelt das Unternehmen permanent neue und innovative Produkte zur optimalen Abdeckung der steigenden Kundenanforderungen bezüglich Funktionalität, Umwelteffizienz, optimiertem Handling und Rentabilität. KTP vertreibt ihre Produkte vom Standort Bous aus weltweit. Im Jahr 2015 erwirtschaftete das Unternehmen mit rund 200 Mitarbeitern einen Umsatz von mehr als 40 Mio. EUR. VR Equitypartner ist seit Januar 2011 an der KTP beteiligt, gemeinsam wurde in dieser Zeit der chinesische Markt für das Unternehmen erschlossen. VR Equitypartner GmbH im Überblick VR Equitypartner zählt zu den führenden Eigenkapitalfinanzierern in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mittelständische Familienunternehmen begleitet die Gesellschaft zielorientiert und mit jahrzehntelanger Erfahrung bei der strategischen Lösung komplexer Finanzierungsfragen. Beteiligungsanlässe sind Wachstums- und Expansionsfinanzierungen, Unternehmernachfolgen oder Gesellschafterwechsel. VR Equitypartner bietet Mehrheits- und Minderheitsbeteiligungen sowie Mezzaninefinanzierungen an. Als Tochter der DZ BANK, dem Spitzeninstitut der Genossenschaftsbanken in Deutschland, stellt VR Equitypartner die Nachhaltigkeit der Unternehmensentwicklung konsequent vor kurzfristiges Exit-Denken. Das Portfolio von VR Equitypartner umfasst derzeit rund 100 Engagements mit einem Investitionsvolumen von 500 Mio. EUR. Wagner Holding GmbH im Überblick Die Wagner Holding ist eine eigenständige GmbH mit Sitz im saarländischen Nonnweiler. Gesellschafter sind die Unternehmerfamilien Wagner und Hares, die sich nach dem Verkauf ihrer Anteile an der Wagner Tiefkühlprodukte GmbH an die Nestlé AG im Jahr 2012 neuen unternehmerischen Tätigkeiten widmen. In die Transaktion eingebundene Beratungshäuser: Dr. Christoph Brenner und Bernhard Schmaderer von Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP (Rechtsberatung VR Equitypartner GmbH) Dr. Martin Bürmann von RITTERHAUS Rechtsanwälte Partnergesellschaft mdb (Rechtsberatung Wagner Holding GmbH) IMAP M&A Consultants AG (M&A Beratung Wagner Holding GmbH) FALK GmbH & Co. KG (Financial/ Tax Due Diligence Wagner Holding GmbH) Ansprechpartner für Rückfragen: VR Equitypartner GmbH Susanne Gremmler Leiterin Marketing und Öffentlichkeitsarbeit Tel. 0049 69 710 476 482 susanne.gremmler@vrep.de KTP Holding GmbH Martin Hentschel Geschäftsführer KTP Palettentechnik GmbH Tel. 0049 6834 9210 835 martin.hentschel@ktp-online.de -------------------------------------------------------------------------------- 12.01.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de -------------------------------------------------------------------------------- 535963 12.01.2017