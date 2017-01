Screen der App (Punkten und Bezahlen). Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/102404 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/PAYBACK GmbH" Bild-Infos Download

Berlin / München (ots) - Im Rahmen der Payment-Konferenz "Payment Exchange 2017" in Berlin wurde erstmals der Preis 'Goldene Transaktion' verliehen. Ausgezeichnet werden damit herausragende und innovative Lösungen im Mobile Payment-Bereich. Der erste Platz ging an die PAYBACK App, die mit ihrer integrierten Payment-Funktion die beste Payment-Lösung des Jahres liefert. Die Kombination aus Punktesammeln, Couponaktivieren und mobilem Bezahlen überzeugte die Initiatoren des Awards und die Jury gleichermaßen. "Die App von PAYBACK zeichnet sich durch die smarte Verbindung mehrerer für die Kunden relevanter Services aus", so RatePay-Gründerin Miriam Wohlfarth, Mitglied der Jury, bei der Verleihung der 'Goldenen Transaktion' am Donnerstagabend in Berlin.

"Wir sind stolz darauf, der erste Preisträger der 'Goldenen Transaktion' zu sein. Die Auszeichnung bestärkt uns darin, dass wir bei der Konzeption und Umsetzung der neuen PAYBACK App die richtigen Entscheidungen und Vorstellung der Partnerunternehmen und Kunden getroffen haben. Durch die Verbindung von Loyalty und Payment haben wir das mobile Bezahlen für Verbraucher und Händler im selben Maße attraktiver gestaltet", so Michael Eichhorn, Leiter der Abteilung Mobile & Location Based Services (LBS) bei PAYBACK.

Die neue PAYBACK App wurde im Juni 2016 in den Markt gebracht und ist mit 10,5 Mio. Downloads bereits eine der beliebtesten Shopping Apps in Deutschlands. Das mobile Punktesammeln ist bereits bei allen großen PAYBACK Partnern möglich, das Bezahlen mit der App funktioniert aktuell bei Alnatura, Aral, dm-drogerie markt, GALERIA Kaufhof und real,-. In 2017 werden weitere große Partner ebenfalls die Bezahlfunktion anbieten, darunter REWE.

PAYBACK ist das international führende Multipartner-Bonusprogramm und gleichzeitig eine der größten und leistungsfähigsten Marketingplattformen weltweit. In Deutschland können Kunden mit PAYBACK bei 650 im Alltag relevanten Unternehmen Punkte sammeln und diese gegen Gutscheine, Prämien oder Lufthansa-Meilen einlösen bzw. spenden. Im Jahr 2016 betrug der Wert der gesammelten Punkte 356 Mio. EUR, 95 Prozent davon wurden von den Kunden wieder eingelöst. PAYBACK kommuniziert synchron über alle Kanäle: offline, online und mobil - und verbindet dabei Reichweite optimal mit Personalisierung. Unternehmen haben die Möglichkeit, integrierte Kampagnen über alle verfügbaren Kanäle zu betreiben. Sie können ihre Kunden zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort mit den relevanten Botschaften ansprechen und erzielen dadurch den größtmöglichen RoI. PAYBACK hat im Juni 2016 seine neue App in den Markt gebracht, die erstmals das mobile Couponaktivieren, Punktesammeln und Bezahlen vereint.

