Deutscher Hörspielpreis für beste schauspielerische Leistung erstmals verliehen

Frankfurt am Main (ots) - Auf den ARD Hörspieltagen vom 9. - 13.11.2016 in Karlsruhe wurde in diesem Jahr erstmals der "Deutsche Hörspielpreis für die beste schauspielerische Leistung" vergeben. Den vom Bundesverband der Hörgeräte-Industrie initiierten und gestifteten Preis teilen sich Birte Schnöink und Christian Löber für ihre Schauspielleistung in "Draußen unter freiem Himmel - Manifest 49" von Falkner (Produktion: WDR). Alleinige Jurorin war die Schauspielerin Corinna Harfouch. Harfouch in ihrer Begründung: "Die Intensität der beiden und natürlich auch das Thema hielten mich beim Hören in einer fast unerträglichen Spannung. Einer Spannung, in der man wirklich durch etwas hindurch muss und eine tiefsitzende Erfahrung macht."

Dr. Stefan Zimmer, BVHI Vorstandsvorsitzender, sagte auf der Preisverleihung: "Wir freuen uns, diese hervorragende schauspielerische Leistung zu würdigen, die allein durch die Ohren berührt und erfreut. Radiokunst ist ein Stück Lebensqualität. Dafür, dass diese auch für Menschen mit einer Hörminderung in all ihren Nuancen zum Genuss wird, setzen wir uns gemeinsam mit über 14.000 Hörakustikern in Deutschland ein."

