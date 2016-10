"The Voice of Germany"-Coach Yvonne Catterfeld: "Wenn ich ein Talent wirklich will, bekomme ich es am Ende auch"

Coach-Maenner aufgepasst! Yvonne Catterfeld rechnet sich gute Chancen aus, als erster weiblicher Coach The Voice of Germany - ab Donnerstag, 20. Oktober, auf ProSieben und Sonntag, 23. Oktober, in SAT.1 - zu gewinnen. Manchmal habe ich die Jungs einfach machen lassen, waehrend ich versuche, eine Connection aufzubauen, nach dem Motto: âLass die ... Bild-Infos Download

Unterföhring (ots) - Coach-Männer aufgepasst! Yvonne Catterfeld rechnet sich gute Chancen aus, als erster weiblicher Coach "The Voice of Germany" - ab Donnerstag, 20. Oktober, auf ProSieben und Sonntag, 23. Oktober, in SAT.1 - zu gewinnen. "Manchmal habe ich die Jungs einfach machen lassen, während ich versuche, eine Connection aufzubauen, nach dem Motto: 'Lass die mal ihren Männerkampf austragen, wir verstehen uns schon'", verrät die studierte Jazz- und Popularmusikerin ihre Strategie. "Aber wenn ich ein Talent wirklich will, dann kämpfe ich umso mehr und am Ende bekomme ich diejenigen dann meistens auch."

Vor dem ersten Aufeinandertreffen mit Michi Beck und Smudo hatte die Schauspielerin Respekt: "Die Fantas sind meine direkten Sitznachbarn. Mein Freund ist schon immer großer Fanta-Fan gewesen, genauso wie seine Schwester. Und ich fand ihre Musik auch immer cool, da ist schon ein bisschen Ehrfurcht in mir aufgekommen. Aber Michi und Smudo sind so herzlich, dass man das sofort wieder vergisst." Wie sich Yvonne Catterfeld auf die Situation in den Blind Auditions vorbereitet hat und warum für sie Emotion vor Perfektion steht, erzählt die Sängerin im Interview auf www.presse-portal.tv/voice.

Sonntag ist "The Voice of Germany"-Feiertag

It's nothing but "The Voice": SAT.1 befördert Deutschlands erfolgreichste Musikshow und macht ab 23. Oktober 2016 den Sonntag zum "The Voice of Germany"-Feiertag. Drei Tage vorher startet die sechste #TVOG-Staffel mit den Blind Auditions am Donnerstag (20. Oktober) auf ProSieben. Die Coaches Samu Haber, Andreas Bourani und die "Fanta 2", Michi Beck und Smudo, suchen zum ersten Mal mit Yvonne Catterfeld die besten Stimmen Deutschlands.

"The Voice of Germany" ab 20. Oktober 2016, donnerstags auf ProSieben und ab 23. Oktober 2016, sonntags in SAT.1, jeweils um 20:15 Uhr

Infos zu "The Voice of Germany" auch auf der Presseseite www.presse-portal.tv/voice oder unter www.TheVoiceofGermany.de

Original-Content von: The Voice of Germany, übermittelt durch news aktuell