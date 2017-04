H&D Wireless stellt in Zusammenarbeit mit SAP-Integrator Zuite Business Consulting eine für SAP-Anwender vorab integrierte erstklassige RTLS-Lösung für die Standortbestimmung von Mehrwegtransportverpackungen in Innenräumen und Industrial IoT vor

Stockholm (ots/PRNewswire) - H&D Wireless, ein führender Systemanbieter für Internet of Things (IoT), Cloud und Plattform, der jetzt auch an der Stockholmer Börse notiert ist, arbeitet gemeinsam mit dem führenden nordischen SAP-Integrator Zuite Business Consulting an der Veröffentlichung von GEPS for Industry, H&D Wireless' neuem IoT-Echtzeit-Standortbestimungssystem (Real Time Localization System, RTLS) für Mehrwegtransportverpackungen (Returnable Transport Packages, RTP) . Das System wurde dazu entwickelt, um die Fertigungsindustrie auf ihrem Weg zur Digitalisierung zu unterstützen.

GEPS for Industry wurde speziell im Hinblick auf die Herausforderungen bei Ressourcenverwaltung und -visualisierung in der weltweiten Fertigungsindustrie entwickelt - wie z. B. Ressourcenauslastung, Produktionsengpässe, ungleichmäßiger Fertigungsfluss, Ausfälle oder unerwartetes Geräteversagen.

Die Lösung ist vorintegriert mit SAP, der weltweit führenden ERP-Anwendung mit 345.000 Kunden in aller Welt und 125 Millionen Mitgliedern in seiner Cloud-Benutzerbasis. H&D Wireless hat sich für die Einführung von GEPS for Industry mit dem führenden SAP-Integrator der nordischen Region Zuite Business Consulting zusammengetan.

"SAP ist das führende ERP-System, und insofern ist es für uns von entscheidender Bedeutung, dass wir Kunden eine schnelle, professionelle und nahtlose Integration von GEPS for Industry mit SAP bieten können", so Pär Bergsten, Gründer und CEO von H&D Wireless. "Aus diesem Grund freuen wir uns, unsere neue Partnerschaft mit Zuite Business Consulting bekanntgeben zu dürfen, dem besten SAP-Integrator in den nordischen Ländern."

Zuite Business Consulting hat seinen Hauptsitz in Gothenburg und vereint Fachwissen in Sachen Industrie, Prozesse und SAP, um seinen Kunden einen nachhaltigen Wertvorteil bieten zu können. Zuite hat umfangreiche Kenntnisse in den Bereichen Supply Chain Management, Supplier Relationship Management, Customer Relationship Management und Finanzen.

"IoT ist der nächste Schritt für alle logistischen Geschäftsabläufe", so Carl Östholm, CEO von Zuite Business Consulting. "Wenn Zuite und H&D Wireless jetzt zeigen können, dass es mit SAP, dem größten ERP-System der Welt, funktioniert, können Kunden sich dabei sicher fühlen, den nächsten Schritt in Sachen IoT zu gehen."

Multimilliarden-Dollar-Markt

Mit GEPS for Industry (Griffin Enterprise Positioning Services) können Produktionsunternehmen ihre Geschäftsabläufe digitalisieren und visualieren und wichtige Ressourcen und Produkte in Echtzeit nachverfolgen. Das System unterstützt zahlreiche kabellose Technologien wie z. B. UWB, BLE, RFID und WLAN sowie Big-Data-Analyse und eine künstliche Intelligenz, die Gabelstapler, Ressourcen, Mitarbeiter/-innen, Endprodukte und Arbeitsfortschritte lokalisieren kann. Es ermöglicht es Angestellten und Geschäftsleitung, den Geschäftsverlauf einzusehen und so etwaige Probleme bereits im Voraus absehen und vermeiden zu können.

Mit GEPS for Industry stärkt H&D Wireless seine Position im rasch wachsenden Markt für Echtzeit-Standortbestimmungsdienste (Real-Time Locating Services, RTLS) innerhalb von Unternehmen für Ressourcen, Lieferkette und Mitarbeiter/-innen. Der Markt für Smart Factory und Industrial IoT soll sich erwartungsgemäß bis 2020 auf mehr als 205 Mrd. USD belaufen (laut einer Studie von Markets and Markets).

Vorführung bei SAP-Veranstaltung in Gothenburg

H&D Wireless ist ein Mitglied der SAPSA. H&D Wireless wird GEPS for Industry bei der SAPSA-Veranstaltung "VårIMPULS 2017" am 26. April 2017 im Clarion Hotel Post in Gothenburg vorstellen. Für eine persönliche Vorführung wenden Sie sich bitte an Pär Bergsten.

Über H&D Wireless:

H&D Wireless ist ein schwedischer Systemanbieter für Internet of Things, Cloud und Plattform. Seine IoT-Cloudplattform Griffin ist eine End-to-End-Systemlösung mit erstklassigen drahtlosen Modulen, Cloud-Dienstleistungen mit Analyse und künstlicher Intelligenz sowie Smartphoneanwendungen für intelligente Haustechnik und Unternehmen. H&D Wireless wurde 2009 gegründet und zählt zu den schwedischen IoT-Unternehmen mit dem rasantesten Wachstum und den meisten Auszeichnungen. Bislang verschickte es weltweit mehr als 1.100.000 kabellose Produkte für IoT- und M2M-Lösungen.

Über ZuiteBusiness Consulting

Zuite wurde 2006 gegründet und ist die führende SAP-Unternehmensberatung der nordischen Länder. Es beschäftigt mehr als 60 Beraterinnen und Berater und unterhält Niederlassungen in Stockholm, Gothenburg und Malmö. Ausführliches Fachwissen und tiefe Kenntnisse von SAP. Umfangreiche Erfolgsbilanz. Mitglied der SAPSA.

