Hochrangige Diskussion währende Fränkischen Genusstage

2 weitere Medieninhalte

Die Wurst von den Gallowayrinder war heiß begehrt. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/101585 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Simply Europe/Hermann Drummer" Bild-Infos Download

Weißenburg in Franken (ots) - Die Fränkischen Genusstage haben sich zum Geheimtipp der Genießer entwickelt. Über vierzig Genusshandwerker werden in diesem Jahr am Wochenende 6. und 7. Mai in zwei historischen Gebäuden ihre Lebensmittel anbieten - zum Kosten wie zum Kaufen. "Wir haben wieder viele neue Produzenten gefunden, die so arbeiten, wie wir es uns vorstellen - mit Respekt gegenüber Tier, Natur und Mitarbeitern", freuen sich die Veranstalter Christiane Strub und Rainer Heubeck.

Im vergangenen Jahr kamen über 2.200 Besucher in die mittelfränkische Kleinstadt zwischen Nürnberg und Augsburg, um sich mit bestem Brot, Räucherfisch, Kaffee, Ölen, Wurstwaren, Käse, Süssem, Trüffel, Wein, Bränden, Säften oder gar Safran aus Franken einzudecken. In diesem Jahr werden kommen neue Aussteller - etwa mit unverfälschten Mehlen vom fränkischen Jura, mit Weizengras-Produkten, feinsten Pralinen, Ziegenkäse, Bio-Honigen von den "Honigwanderern", hocharomatischen Rosensprodukten, einem besonderen Ingwerdrink und vielen anderen genussreichen Kleinodien. Wieder mit dabei sein werden unter anderem der Freibäcker Arnd Erbel aus Dachsbach, Weinhändler Martin Koessler aus Nürnberg, der Klosterbetrieb Plankstetten, Käseaffineurin Ulrike Langer aus Nürnberg, die "Hesselberger" mit von alten Streuobstwiesen.

Bei ihrer Mission bekommen beide auch prominente Unterstützung: Ursula Hudson als Präsidentin von Slow Food Deutschland wird zu den Genusstagen nach Weißenburg kommen und am 7. Mai um 10.00 Uhr an einer Diskussionsrunde unter dem Titel "Weniger ist mehr - oder warum landen so viele Lebensmittel auf Müll" teilnehmen. Das Podium ist hochkarätig besetzt mit der stellvertretenden "Feinschmecker"-Chefredakteurin Gabriele Heins, dem Weinhändler Martin Koessler, dem Winzer Dirk Niepoort (Portugal) und Genuss-Autor Bert Gamerschlag vom Magazin "Stern". Moderieren wird die Runde Dr. Hermann Drummer vom fränkischen Verein "Franken - Wir sind rotweiss".

Info: Die fränkischen Genusstage in Weißenburg Samstag und Sonntag, 6./7. Mai, jeweils 10.00 bis 17.00 Uhr in der Schranne und im Kulturzentrum Karmeliterkirche Eintritt: 5 Euro (gültig für beide Tage) Programm und Portraits der Produzenten unter www.die-fraenkischen-genusstage.de

Pressekontakt:

Original-Content von: Simply Europe, übermittelt durch news aktuell