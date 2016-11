Auctionata und Dom Pérignon versteigern limitierte Auflage der "Malle Plénitude"-Trunks in exklusiver Online-Auktion

Malle Plenitude von Dom Perignon. Exklusive Online-Auktion auf www.auctionata.com am 10. Dezember 2016. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/101395 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Auctionata AG" Bild-Infos Download

- Fünf maßgefertigte Trunks mit 23 Flaschen der edelsten Vintages werden versteigert - Livestream-Auktionsshow am 10. Dezember 2016 auf www.auctionata.com - Erste Kooperation von Auctionata und Dom Pérignon

Auctionata | Paddle8, die führende Online-Plattform für Kunst und Vintage-Luxusgüter, und Dom Pérignon, der renommierteste Champagner-Hersteller der Welt, präsentieren gemeinsam am 10. Dezember 2016 ihre erste gemeinsame Online-Auktion. In der auf www.auctionata.com stattfindenden Auktion mit dem Titel "A Bespoke Commission: La Malle Plénitude by Dom Pérignon" wird eine streng limitierte Auflage von fünf Dom Pérignon "Malles Plénitudes" angeboten, welche noch nie zuvor auf dem Markt erhältlich gewesen sind. Jedes dieser truhenartigen Designobjekte, auch genannt "Trunks", enthält 23 ausgewählte Flaschen Dom Pérignon Vintage, P2 und P3. In der via Livestream übertragenen Auktionsshow werden die Trunks und die darin enthaltenen Vintages von Dom Pérignons Chef de Cave Richard Geoffroy und Auctionata | Paddle8s Co-Founder, Chief Innovation Officer und Auktionator Alexander Gilkes persönlich vorgestellt und live versteigert.

Das Startgebot für diese absolut einzigartigen Objekte liegt bei 36.000 Euro, was die "Malle Plénitudes" nicht nur zum "heiligen Gral" eines jeden Champagner-Liebhabers, sondern auch zu einem ganz besonderen Geschenk für den mondänen Genießer macht. Bereits ab dem 19. November können Bieter auf https://auctionata.com/de/n/domperignon ihre Gebote abgeben. Darüber hinaus kann in der Auktionsshow am 10. Dezember live mitgeboten werden. Die Show kann von überall auf der Welt via Desktop, Tablet, der Auctionata Live iPhone App und Facebook Live verfolgt werden.

Mit 23 Flaschen, deren Jahrgänge von 1969 bis 2006 reichen und die allesamt von Kellermeister Richard Geoffroy persönlich ausgesucht wurden, enthält jeder Trunk das Beste aus 37 Jahren Dom Pérignon. Die Auswahl besteht aus zehn Flaschen Dom Pérignon Vintage, zehn Flaschen Dom Pérignon P2 und drei Flaschen Dom Pérignon P3, welche in den letzten 15 Jahren erschienen sind. Geoffroy erklärt den einzigartigen Charakter der Selektion wie folgt: "Diese Vintages erlauben eine besondere Zeitreise durch die Geschichte von Dom Pérignon, da noch nie zuvor eine so vollständige Auswahl auf den Markt gekommen ist. Jede Flasche wurde sorgfältig aus unseren Kellern ausgesucht, wo diese unter perfekten Bedingungen gelagert werden und somit die höchste Qualität versprechen. Dies ist das erste und vermutlich einzige Mal, dass wir eine derart vollendete Auswahl anbieten und daher eine einzigartige Gelegenheit, um eine herausragende Dom Pérignon-Sammlung aufzubauen oder zu vervollständigen".

Die "Malles Plénitudes" werden in einer streng limitierten Stückzahl von sechs Trunks produziert. Fünf davon werden in dieser Auktion angeboten, während Dom Pérignon einen Prototyp behält. Zudem wird jede "Malle Plénitude" nach den Wünschen des Käufers individuell angefertigt. Der Käufer hat somit die Möglichkeit, aus feinsten Lederarten, Innenverkleidungen und Gravuren zu wählen und das Design selbst zu bestimmen. Somit birgt der Trunk nicht nur eine wertvolle Sammlung der besten Champagnerflaschen der Welt, sondern zeigt sich gleichzeitig als dekoratives und einzigartiges Designobjekt. Darüber hinaus wird jeder Besitzer eines "Malle Plénitude" zu einer exklusiven Besichtigung der historischen Abtei und Kellerei von Dom Pérignon in Hautvillers eingeladen. Damit eröffnet sich ihm die außergewöhnliche Gelegenheit, in die faszinierende Welt von Dom Pérignon einzutauchen, die normalerweise für die Öffentlichkeit nicht zugänglich ist. Somit eignen sich die "Malles Plénitudes" ideal für diejenigen, die auf der Suche nach einem unvergesslichen Erlebnis und ganz besonderen Geschenk für die kommenden Feiertage sind.

Diese Online-Auktion ist die erste Kooperation von Dom Pérignon und Auctionata | Padde8. Christof Schminke, Chief Marketing Officer von Auctionata | Paddle8, sagt über die Partnerschaft: "Als erster Champagner-Hersteller der Welt steht Dom Pérignon für eine einzigartige Kombination aus Tradition, Moderne und Mysterium und passt somit perfekt zu unserer eigenen Marke. Als führende Online-Destination für Sammler des 21. Jahrhunderts freuen wir uns sehr, die exklusiven "Malles Plénitudes" erstmalig über unsere Plattform anzubieten und damit Champagner-Liebhaber auf der ganzen Welt zu begeistern".

