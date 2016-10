Berlin (ots) - Wem Weihnachtsmärkte allzu vertraut scheinen, der sollte sich an die Mosel aufmachen, nach Traben-Trarbach und Bernkastel-Kues. Hier haben sich die Orte Ungewöhnliches einfallen lassen. Weihnachten naht - in Traben-Trarbach geht es am 25. November los, in Bernkastel-Kues schon am 19. November.

In Traben-Trarbacher Treiben geht das Christkind in den Untergrund: Der Weihnachtsmarkt findet unterirdisch statt - und das sogar bis zum 3. Januar 2017. Auf insgesamt 3000 Quadratmetern tummeln sich in den Weinkellern der Weingüter und Hotels internationale Kunsthandwerker und Aussteller. Sie bieten an ihren über 100 Ständen regionale Verköstigung, weihnachtliche Geschenkideen, Kunsthandwerk, Mode und Schmuck feil. Platz ist genug vorhanden, denn Ende des 19. Jahrhunderts war Traben-Trarbach ein weltweit wichtiges Weinhandelszentrum (gleich nach Bordeaux!) und große Teile des Stadtzentrums wurden unterkellert - so umfangreich wie in keiner anderen Moselstadt. Traben ist übrigens ein alter, erstmals 830 urkundlich erwähnter Ort, der 1815 preußisch wurde und sich 1904 mit Trarbach zu einer Gemeinde vereinte.

Über 100 Jahre später tritt die Gemeinde auf dem Mosel-Wein-Nachts-Markt auch gemeinschaftlich auf. Die Bevölkerung wird in die Gesamtorganisation integriert: Lebende Infosäulen dienen als Wegeleitung für Besucher und können mit individueller Hintergrundinformationen aufwarten. Zum Programm des Marktes gehören weiterhin thematische Führungen durch die unter- und überirdische Architektur der Stadt: Auffällig ist die Jugendstilarchitektur von Bruno Möhring, der hier ein Brückentor sowie einige Wohnhäuser und Villen hinterließ.

Auch Bernkastel-Kues bindet das Stadtleben auf ungewöhnliche Weise in den Vorweihnachtstrubel ein und erfreut die Besucher mit einem riesigen Adventskalender am Marktplatz. In den Fenstern der Adler Apotheke, einem historischen Fachwerkhaus, öffnet sich vom 1. Dezember an jeden Tag ein Türchen, gefolgt von einer künstlerischen Darbietung. Am 3. Dezember steigt das traditionelle Fackelschwimmen in der Mosel und an den Wochenenden finden weihnachtlich-stimmungsvolle Schifffahrten statt.

Schöner und ungewöhnlicher bietet sich kaum Gelegenheit, die vielfältige Landschaft, Kultur und Geschichte der Region zu erkunden. Besucher können beide Märkte problemlos an einem Tag erleben: ein Shuttlebus fährt in 20 Minuten von einem Ort zum anderen.

Mosel-Wein-Nachts-Markt Traben-Trarbach Öffnungszeiten 25. November 2016 - 18. Dezember 2016 Freitag bis Sonntag: 11:00-21:00 Uhr

22. Dezember 2016 - 3. Januar 2017 täglich: 11:00-21:00 Uhr bis auf 24.-25. Dezember 2016: geschlossen 31. Dezember 2016: 11.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Termine Freitag, 25. November 2106: 18.00 Uhr: Große Eröffnungsveranstaltung Freitag, 16. Dezember 2016: 20.00 Uhr: "Reusch rettet 2016" - Der Jahresrückblick mit Stefan Reusch Samstag, 17. Dezember 2016: 11.00-24.00 Uhr: Mosel-Wein-NACHTS-Shopping Freitag, 30. Dezember 2016: 20.00 Uhr: ChristmaSwing mit Candy Cats Detailliertes Programm unter: http://www.mosel-wein-nachts-markt.de/

Weihnachtsmarkt Bernkastel-Kues Öffnungszeiten 19. November 2016 - 21. Dezember 2016 täglich geöffnet, bis auf 20. November (Totensonntag). montags bis donnerstags: 11:00-19:00 Uhr freitags und samstags: 11:00-21:00 Uhr sonntags: 11:00-20:00 Uhr

Termine 3. Dezember 2016, 18:00 Uhr: Ankunft der Fackelschwimmer "Sporttaucher Oktopus" 4. Dezember 2016, 10:00 Uhr: Nikolaus-Wanderung rund um die Stadt 17. Dezember 2016, 18:30 Uhr: Weihnachts-Feuerwerk Detailliertes Programm unter: http://www.bernkastel.de/

Kontakt Mosel-Gäste-Zentrum Bernkastel-Kues, Gestade 6, Tel: 06531 500 190, Fax 06531 500 1919, info@bernkastel.de, http://www.bernkastel.de/

