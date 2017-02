Die Welt stößt mit ihrem Lieblingswhisky auf den International Scotch Day an

London (ots/PRNewswire) - Zu Ehren von Schottlands Geschenk an die Welt, dem Getränk, das schon seit langer Zeit Menschen mit seinem Stil und Status verlockt, wird am kommenden Freitag, den 10. Februar 2017, weltweit der erste International Scotch Day gefeiert. An diesem Tag sind Menschen überall auf der Welt dazu eingeladen, mit einem Glas Scotch auf das Getränk anzustoßen, das man am besten in netter Gesellschaft überall und jederzeit genießt.

(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/465117/Diageo_Scotch_Day.jpg )

Ronan Beirne, Global Marketing Director von Diageo, erklärt: "Scotch ist der weltweit beliebteste Whisky. Keine andere Spirituose bietet eine vergleichbare Bandbreite an Geschmack, Textur und Aromen; schottischer Whisky wird seit mehr als fünfhundert Jahren in kleinen und großen Destillerien in ganz Schottland auf dieselbe Art und Weise hergestellt. Die Einführung des International Scotch Day zeigt, wie überzeugt wir von der Dynamik des Scotch Whiskys sind. Wir sind stolz auf die Tradition, Authentizität und Qualität dieser Kategorie, setzen aber auch den Geist von Innovation und Unternehmertum fort, indem wir unserem Kalender neue kulturelle Momente und Anlässe hinzufügen und damit die Zukunft des Scotch Whiskys ausbauen und weiterentwickeln.

Die offiziellen Feierlichkeiten zum International Scotch Day finden rund um die Welt statt, angeführt vom berühmten Supermodel Coco Rocha und der Schauspielerin Freida Pinto.

Für die Eröffnungsfeierlichkeiten entstand eine wundervolle Fotoserie, die Coco Rocha in einigen ihrer berühmten Posen vor dem Hintergrund von Whiskyfässern in Schottland zeigt. "Dieses Fotoshooting hat mir so viel Spaß gemacht, weil es auf verspielte Art und Weise Lässigkeit und Stil mit der Handwerkskunst hinter dem Whisky verbindet", erklärte Coco Rocha.

Am International Scotch Day wird Coco Rocha in einigen der lebhaftesten Bars und Clubs von Mexiko City Scotch-Cocktails genießen, während Freida Pinto die internationalen Feierlichkeiten bereits zuvor vom anderen Ende des Erdballs aus in einer glamourösen Veranstaltung mitten in Manila an der Seite weiterer Prominenter und Berühmtheiten eingeleitet haben wird und am Feiertag selbst einen Festakt in Mumbai moderiert.

Scotch ist der absolute Inbegriff von Nonchalance und erfreut sich rund um die Welt großer Beliebtheit. Und er kann auf jede beliebige Art und Weise genossen werden. In China beispielsweise wird Scotch oft mit eisgekühltem Grüntee vermischt, während man ihn in der Karibik mit Kokoswasser serviert und in Indien pur genießt.

"Ich persönlich trinke am liebsten Johnnie Walker mit Gingerale", so Coco Rocha, "aber ich mixe ihn je nachdem, wie ich mich gerade fühle oder was ich gerade tue. Wenn ich trinke, ist mir ein wirklich gut gemixter Drink lieber als zu viele."

Um sich an der Aktion zu beteiligen, können Sie die Hashtags #LoveScotch und #InternationalScotchDay verwenden. Weitere Informationen finden Sie auf facebook.com/LoveofScotch (https://www.facebook.com/LoveofScotch/)

Trinken Sie maßvoll.

Über #LoveScotch: #LoveScotch feiert all das, was Scotch seine unvergleichliche Lässigkeit und seinen Stil verleiht. Die Aktion regt Menschen, die das gesetzliche Mindestalter für den Kauf von Alkohol haben, dazu an, ihre Leidenschaft zum Ausdruck zu bringen, bisherige Befürworter zu ermutigen und die Neulinge unter den Scotch-Liebhabern zu inspirieren, indem sie eine internationale Bewegung schafft, die es Menschen rund um die Welt ermöglicht, ihre Begeisterung für den Lieblingswhisky der Welt zum Ausdruck zu bringen, der jederzeit und überall genossen werden kann. Der International Scotch Day rückt den Scotch Whisky an einem ganz besonderen Tag seiner Geschichte ins Rampenlicht: dem Geburtstag von Alexander Walker. Der Sohn von John "Johnnie" Walker war nicht nur ein bahnbrechender Blender, sondern auch verantwortlich für die Einführung der berühmten rechteckigen Johnnie Walker Flasche mit ihrem schräg angebrachten Etikett, die heutzutage rund um die Welt als Wahrzeichen des Scotch Whiskys bekannt ist.

Über Diageo: Diageo ist weltweiter Marktführer in der Alkoholindustrie mit einem umfangreichen Markenangebot, darunter Johnnie Walker, Crown Royal, J?B, Buchanan's, Windsor, Smirnoff, Cîroc, Ketel One, Captain Morgan, Baileys, Don Julio, Tanqueray und Guinness. Diageo ist sowohl an der London Stock Exchange (DGE) als auch der New York Stock Exchange (DEO) notiert und unsere Produkte werden in über 180 Ländern auf der ganzen Welt vertrieben. Weitere Informationen über Diageo, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Marken und Leistungen finden Sie unter http://www.diageo.com. Besuchen Sie Diageos internationale Website für den verantwortungsbewussten Umgang mit Alkohol mit vielen Informationen, Initiativen und Anregungen zum Austausch unter http://www.DRINKiQ.com.

Leben feiern ... jederzeit, überall.

