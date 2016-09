Feiern und dabei Gutes tun: TK Maxx und Jana Ina Zarrella sammeln gemeinsam Spenden zum Weltkindertag 2016

1 weiterer Medieninhalt

Düsseldorf (ots) - Anlässlich des heutigen Weltkindertags ruft TK Maxx gemeinsam mit Moderatorin und Mutter Jana Ina Zarrella zur großen Spendenaktion im Kampf gegen Kinderarmut in Deutschland auf. Höhepunkt der Aktion war eine große Feier am Samstag, den 17. September im TK Maxx Store am Berliner Alexanderplatz: Gemeinsam mit Promi-Köchin Graciela Cucchiara und begeisterten TK Maxx Kunden feierte Botschafterin Jana Ina Zarrella die 5-jährige Partnerschaft zwischen dem Off-Price-Retailer und der Kinderhilfsorganisation Children for a better World e.V. (CHILDREN). Durch diese Initiative werden sozial benachteiligte Kinder in 31 lokalen Einrichtungen in Deutschland mit dem CHILDREN Mittagstisch gestärkt.

Im TK Maxx Store am Alexanderplatz stand am Samstag alles im Zeichen der gesunden Ernährung. Gemeinsam mit der aus "The Taste" bekannten Köchin Graciela Cucchiara bereitete Jana Ina Zarrella leckere, gesunde und kindgerechte Gerichte zu. Serviert wurden Quinoa Kebabs mit sommerlichem Salat und Pita-Taschen mit Sesam-Kichererbsen-Creme. Frei nach dem Motto "Lieblingsgericht meets Healthy Food" wurde auch das Lieblings-Kindheits-Gericht eines Facebook-Fans - Würstchen im Schlafrock - auf moderne und gesunde Art interpretiert und zubereitet. In der Show-Küche herrschte den ganzen Tag buntes Treiben, denn Probieren und Spenden war unbedingt erwünscht. "Ich bin stolz darauf in diesem Jahr Teil dieser großartigen und wichtigen Initiative sein zu dürfen. Als Mutter ist es mir eine Herzensangelegenheit, Kindern zu einer gesunden und geregelten Ernährung zur verhelfen. Gemeinsam mit TK Maxx und CHILDREN möchte ich dafür sorgen, dass möglichst viele Kinder in Deutschland unterstützt werden," sagt Jana Ina Zarrella. In den vergangenen fünf Jahren der Zusammenarbeit konnten bereits über 1 Million Euro Spenden gesammelt werden und damit mehr als 500.000 gesunde Mahlzeiten in den CHILDREN Mittagstischen bundesweit bereitgestellt werden.

Neben leckeren und gesunden Häppchen gab es auch Spaß und Spiel für die Kleinen. Sie konnten auf spielerische Art etwas über gesunde Ernährung lernen, eine individuelle Kochmütze selber gestalten oder sich mit einem coolen Glitzer-Tattoo schmücken lassen. So hatten die Eltern reichlich Zeit zum Shoppen und konnten ganz nebenbei auch etwas Gutes tun. Denn den ganzen September haben TK Maxx Kunden die Gelegenheit an der Spendenaktion "Möchtest Du Deiner Rechnung 1 EUR hinzufügen?" teilzunehmen und sozial benachteiligten Kindern zu helfen.

Fünf Jahre Partnerschaft von TK Maxx und CHILDREN

Sich für eine chancenreiche Zukunft von Kindern und Jugendlichen einzusetzen und ihnen die Gelegenheit zu geben ihr volles Potential auszuschöpfen, ist nun schon seit fünf Jahren ein wichtiges Anliegen von TK Maxx. Gemeinsam mit der Kinderhilfsorganisation CHILDREN unterstützen sie in Armut lebende Kinder in Deutschland. Heute wächst fast jedes sechste Kind in Deutschland in Armut und damit oft ohne geregelte, vollwertige Mahlzeiten auf. Da gesunde Ernährung essentiell für die Entwicklung von Kindern ist, stärken TK Maxx und der CHILDREN Mittagstisch sozial benachteiligte Kinder mit einer gesunden Mahlzeit.

CHILDREN Mittagstisch

Der CHILDREN Mittagstisch ist ein Programm für und mit Kindern. Im Fokus stehen sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche, die von Zuhause häufig keine geregelten ausgewogenen Mahlzeiten kennen. Beim CHILDREN Mittagstisch lernen sie selbst zu kochen und einzukaufen. Ziel des Programms ist es neben einer gesunden Mahlzeit auch einen gesunden Umgang mit, als auch Wissen über, ausgewogene Ernährung weiterzugeben. In der Gruppe lernen die Kinder und Jugendlichen kostengünstige gesunde Mahlzeiten selbst zuzubereiten und nehmen dieses Wissen mit nach Hause. Der Mittagstisch füllt nicht nur die leeren Mägen der Kinder und Jugendlichen, sondern vermittelt ihnen auch Erfolgserlebnisse und stärkt damit ihre persönliche, soziale und geistige Entwicklung.

Über Children for a better World e.V.

1994 wurde die Kinderhilfsorganisation Children for a better World e.V. unter dem Leitgedanken "Mit Kindern. Für Kinder!" gegründet. Seitdem fördert die Organisation jährlich rund 250 Projekte mit einem Inlandsfokus von 85 Prozent und erreicht damit mehr als 10.000 Kinder und Jugendliche weltweit. In Deutschland verbindet CHILDREN den Einsatz gegen Kinderarmut auf einzigartige Weise mit junger Engagementförderung. Ein wichtiger Aspekt in allen Förderentscheidungen ist die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an den eigenen sowie an geplanten Projekten. Mit dem 2004 etablierten CHILDREN Mittagstisch Programm bekämpft die Organisation Kinderarmut in Kooperation mit bundesweit über 55 Partnereinrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe in sozialen Brennpunkten.

Über TK Maxx

TK Maxx ist seit Oktober 2007 in Deutschland vertreten und gehört zu TJX Europe, ein selbstständiger Unternehmensbereich des weltweit größten Off-Price-Unternehmens TJX Companies Inc. aus den USA. 1994 eröffnete die erste TK Maxx Filiale in Großbritannien. Mittlerweile betreibt das Unternehmen darüber hinaus Filialen in Irland, Deutschland, Polen, Österreich und den Niederlanden. Derzeit verfügt TJX Europe über 500 Stores in ganz Europa inklusive mehrerer HomeSense Filialen in Großbritannien.

