Hamburg (ots) - Eine aktuelle Opodo-Datenanalyse zeigt steigende Buchungszahlen aus Europa in die Vereinigten Staaten seit der Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten. Vor allem die Russen zieht es laut Opodo-Daten in die USA. So verzeichnete das Online-Reiseportal einen Buchungsanstieg von 168 Prozent aus Russland.

Der zweitgrößte Zuwachs ist skandinavisch. Buchungen aus Schweden (96%) und Dänemark (81%) legen deutlich zu. Aus Deutschland verzeichnet Opodo einen Buchungsanstieg um 50 Prozent. Dies hängt möglicherweise auch damit zusammen, dass die durchschnittlichen Flugpreise von Deutschland in die USA um 16 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gesunken sind. Ein Flug kostet momentan im Durchschnitt 608 Euro. Niedrig hingegen ist der Buchungsanstieg aus Großbritannien. Der Anstieg lag hier bei nur sechs Prozent.

Top 10 Länder der Buchungsanstiege in die USA

Russland 168% Schweden 96% Dänemark 81% Deutschland 50% Spanien 46% Österreich 44% Italien 36% Norwegen 31% Finnland 26% Portugal 21%

*Die Daten wurden am 17. Januar 2017 erhoben. Sie beziehen sich auf alle in die USA gebuchten Flüge zwischen November und Januar im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

