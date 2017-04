Berliner Zeitung: Kommentar zu neuen Facebook-Technologien

Berlin (ots) - Den Computer bis in unser Gehirn zu lassen, ihm aber trotzdem Grenzen zu setzen und nicht alle Gedanken preiszugeben, ist nicht unmöglich .. Was diese Gesellschaft braucht, sind also durchaus die Skeptiker. Jene, die Facebook nicht einfach gewähren lassen, sondern Fragen stellen, Probleme aufzeigen. Was sie nicht braucht, ist Angst - und mit der reagiert sie immer noch zu häufig und zu prompt auf alles, was neu ist und irgendwo die Wörter "digital" und "Computer" enthält...Niemand muss heutzutage ein Technikfreak sein, um sich der digitalen Entwicklung zu öffnen und jeder sollte bereit sein, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen.

