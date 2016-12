Berliner Zeitung: Kommentar zu Aleppo

Berlin (ots) - Für Diktator Baschar al-Assad war die regionale und internationale Konstellation noch nie so günstig wie heute. Rufe nach seinem Rücktritt sind weitgehend verstummt. Wladimir Putin will durch seinen militärischen Kraftakt die internationale Anerkennung Russlands erzwingen und sich mit Syrien und Ägypten eine neue Machtbasis im Nahen Osten aufbauen. Der neu gewählte amerikanische Präsident Donald Trump dagegen kündigt an, er werde die kostspieligen internationalen Interventionen der USA in fernen Weltgegenden beenden. In Europa wachsen Terrorangst, Polarisierung und Fremdenfeindlichkeit angesichts der vielen Flüchtlinge aus der nahöstlichen Krisenregion. In dieser Situation glauben die Machthaber in Damaskus offenbar, dass sich ihr Staat durch Bombenteppiche und Polizeiwillkür irgendwie wieder zusammenflicken lässt.

