Berliner Zeitung: Was für ein Theater - Kommentar zu den kulturpolitischen Entwicklungen an der Berliner Volksbühne:

Berlin (ots) - Renner könnte immerhin als Katalysator der Berliner Kulturpolitik ein bisschen in Erinnerung bleiben. Mit seiner Hilfe wurde der Stadt Berlin wieder klar, was ihr die Sachen, die ihr selbstverständlich geworden sind, wert sind. Und wenn jetzt Intendanten für die Volksbühne und für das Staatsballett gesucht werden sollten, dann wären vielleicht auch weniger glamouröse Leute hinnehmbar, wenn sie nicht fachfremd und an den Gegebenheiten interessiert sind. In Sachen Umorientierung ist der Regierende Bürgermeister Michael Müller mit gutem Beispiel vorangegangen, indem er das ihm nicht so wichtige Amt des Kultursenators abgegeben hat. Mal sehen, ob Chris Dercon zu Nachprüfungen bereit ist.

