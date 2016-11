Berliner Zeitung: Schamlose Außenpolitik: Kommentar zum Eklat bei Steinmeiers Besuch in der Türkei:

Berlin (ots) - In der Außenpolitik ist nicht unbedingt das, was Applaus bringt, richtig. Steinmeier weiß: Er kann mehr erreichen, wenn der Gesprächsfaden erhalten bleibt. Für die deutschen Interessen, aber auch für jene Teile der türkischen Zivilgesellschaft, die das Land lieber fest in Europa verankert sähen. Sollte es zum Bruch kommen, wäre es für diese Menschen wichtig, dass Folgendes erkennbar ist: Den Anlass für diesen Bruch haben nicht Berlin oder Brüssel geliefert, sondern er geht von Ankara aus. Und dort könnte er korrigiert werden. Mit Steinmeier war also die Vernunft in den türkischen Regierungsgebäuden in Ankara zu Gast. Sie wurde schlecht behandelt. Aber für kurze Zeit war sie da.

