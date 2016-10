NaturEnergiePlus erneut unter den Top 3 beim Deutschen Fairness-Preis. Gunter Jenne, Geschäftsführer NaturEnergiePlus (Bildmitte), nahm die Auszeichnung in der Kategorie "Überregionale Stromanbieter" entgegen. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/100316 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. ... Bild-Infos Download

Mühlacker (ots) - NaturEnergiePlus hat es beim Deutschen Fairness-Preis in der Kategorie "Überregionale Stromversorger" wieder in die Top 3 geschafft. Das Deutsche Institut für Service-Qualität und der Nachrichtensender n-tv untersuchten Unternehmen in 37 Branchen hinsichtlich ihres fairen Umgangs mit den Kunden. Am Dienstagabend, den 11.10.2016, wurden die Awards in der Berliner Bertelsmann-Repräsentanz überreicht.

"Faire Unternehmen sind solche, bei denen sich der Verbraucher in jeder Hinsicht gut aufgehoben fühlt. Niemand kann hierüber besser urteilen als der Kunde selbst, der über persönliche Erfahrungen im direkten Kontakt mit dem Unternehmen verfügt. Auch deshalb ist der Deutsche Fairness-Preis eine transparente und im besten Sinne ehrliche Auszeichnung", so n-tv-Geschäftsführer Hans Demmel.

Mehr als 40.000 Kunden wurden zu über 800 Unternehmen befragt und urteilten in den Kategorien "Preis-Leistungs-Verhältnis", "Zuverlässigkeit" (der Produkte und Dienstleistungen) und "Transparenz" darüber, wer sich in seiner Branche besonders fair gegenüber den Verbrauchern verhält. Die Teilnehmer konnten jeweils ein Unternehmen pro Branche bewerten, zu dem sie in den letzten zwölf Monaten Kontakt bzw. dessen Produkte sie genutzt hatten.

"Die Auszeichnung mit dem Deutschen Fairnesspreis zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Der Fairness-Gedanke leitet uns im Unternehmensalltag und deshalb freuen wir uns sehr, dass dies auch so bei unseren Kunden ankommt", sagte Gunter Jenne, Geschäftsführer von NaturEnergiePlus, bei der Preisübergabe in Berlin.

Hintergrundinformationen zu NaturEnergiePlus

NaturEnergiePlus ist eine Marke der NaturEnergie+ Deutschland GmbH mit Sitz in Mühlacker an der Enz. Das Unternehmen vertreibt Ökostrom und Ökogas an Privatkunden. Der Ökostrom aus 100 Prozent Wasserkraft wird vollständig in Deutschland erzeugt. Beim Ökogas handelt sich um klimaneutrales Nordseegas und Biogas aus Reststoffen. Ökostrom und Ökogas sind vom TÜV Nord zertifiziert. Zusätzlich bietet NaturEnergiePlus auch Photovoltaik-Anlagen und viele Produkte zum nachhaltigen Leben an. Darüber hinaus engagiert sich NaturEnergiePlus mit Klimaschutz- und Nachhaltigkeitsprojekten. Bisher haben sich über 45.000 Kunden für NaturEnergiePlus entschieden. Gesellschafter der NaturEnergie+ Deutschland GmbH ist die EnBW.

