Marken veröffentlicht jüngste Ergebnisse der Kundenbefragung

Marken hat seine jährliche Kundenbefragung abgeschlossen, durch die das Unternehmen in Sachen Strategie und Leistung positive Unterstützung erhält. Die Umfrage wurde von der Avoca Group, einer führenden Organisation bei der Industrieforschung, durchgeführt. Das Unternehmen führte 100 30-minütige, intensive Einzelinterviews mit einer Reihe von großen, kleinen, neuen und alten Kunden.

Die Gesamtzufriedenheit mit den Dienstleistungen von Marken lag durchschnittlich bei 4,1 von 5,0 Punkten, wobei 98 Prozent der Befragten angaben, dass sie 'zufrieden' oder 'sehr zufrieden' seien. Kunden gaben als wichtigste Eigenschaften solche an, bei denen Marken auch die höchste Punktzahl erzielt: globale Kapazitäten, geografische Reichweite, Engagement beim Erreichen von wichtigen Zielen, rechtzeitige Lieferung, Flexibilität beim Umgang mit Veränderungen, Kenntnis der gesetzlichen Vorgaben und gutes Verständnis der Kundenbedürfnisse. 89 Prozent der Befragten stimmten zu, dass das breite Angebot von Marken beim Service ihre Bedürfnisse erfüllt und dass die Marke "Marken" klar erkennbar ist. Über 80 Prozent der Befragten waren mit dem globalen Wachstum von Marken zufrieden und stimmten der Aussage zu, dass die neuen Dienstleistungen von Marken genau dem entsprochen haben, was sie erwartet hätten. Tatsächlich kam ein starkes Interesse an Folgendem zum Ausdruck: Etikettierungsdienste auf Abruf, Zusammenstellung von Kits, Unterstützung bei behördlichen Vorgaben, Verwaltungsdienste für Hilfsstoffe, Lagerung von Bioproben, Beschaffung von Vergleichspräparaten und die Versorgung von Patienten zu Hause. Viele dieser Dienstleistungen gehören derzeit zum Angebot von Marken und weitere wurden bereits in die Geschäftsstrategie von Marken aufgenommen. Insgesamt gaben die Befragten an, dass sie Marken 'wahrscheinlich' oder 'sehr wahrscheinlich' anderen weiterempfehlen würden, wobei sich hier ein starker 'Net Promoter Score' mit einer Steigerung von 37 Prozent ergab.

Außerdem haben die Kunden das fortgesetzte Wachstum auf dem Markt für Kliniklogistik verstärkt. Über 90 Prozent der Befragten gaben an, dass sie die Menge von Diensten oder ihre Nachfrage nach neuen Diensten von Marken zukünftig steigern würden, wobei ein Drittel angab, dass sie von einem Wachstum von 25 Prozent oder mehr ausgehen. Dieser Wert lag erheblich höher als bei den letzten Befragungen.

"Wir sind mit den Ergebnissen dieser Umfrage sehr zufrieden", sagte Wes Wheeler, Chief Executive Officer von Marken. "Wir bitten unsere Kunden regelmäßig, uns ein Feedback zur Qualität unserer Dienste zu geben. Wir nutzen dieses Feedback, um unsere Dienstleistungen zu verbessern und um unsere kurzfristige und langfristige Geschäftsstrategie zu überprüfen. Mit UPS im Rücken werden wir auch weiterhin in neue Standorte, mehr Mittel und neue Dienstleistungen investieren, die der Nachfrage unsere Kunden gerecht werden. Wir werden so verfahren und gleichzeitig die unglaubliche finanzielle Stärke unserer neuen Muttergesellschaft nutzen."

Über Marken

Marken ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft von UPS. Marken ist das einzige Unternehmen, das sich voll und ganz der Umsetzung von patientenzentrierten Lieferketten für die Arzneimittelindustrie und Biowissenschaften widmet. Marken steht bei direkt für Patienten erbrachten Dienstleistungen und beim Transport biologischer Proben nach wie vor an der Spitze und verfügt für die Lagerung und den Vertrieb von Materialien für klinische Studien über ein erstklassiges GMP-konformes Netzwerk aus Depots und Logistikzentren an 45 Standorten auf der ganzen Welt. Die mehr als 680 Mitarbeiter von Marken betreuen jeden Monat 50.000 Arzneimittellieferungen und biologische Lieferungen aller Temperaturbereiche in über 150 Ländern. Weitere Leistungen wie die Produktion biologischer Kits, Beschaffung von Probenmaterial, Lagerung und Distribution, Qualifizierung von Transportstraßen sowie GDP-, Richtlinien- und Konformitätsberatung runden die einzigartige Position von Marken in der Arzneimittel- und Logistikindustrie ab.

Über die Avoca Group

Seit ihrer Gründung 1999 hat die Avoca Group qualitativ hochwertige und belastbare Forschung für Pharmaunternehmen, Auftragsforschungsorganisationen (CROs) und Anbieter von Sonderdienstleistungen geliefert. Als Vorreiter bei der Forschung und Beratung zur Auslagerung von klinischen Prozessen verfolgt und beeinflusst Avoca den Fortschritt in diesem Bereich, wodurch es der ideale Partner für Unternehmen ist, die ihre geschäftlichen Beziehungen besser verstehen wollen.

