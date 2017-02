POL-SN: Sonnabend Vollsperrung der Gadebuscher Straße - Grund Baumfällarbeiten

Schwerin (ots) - Durch notwendige Baumfällarbeiten wird am Samstag in der Zeit von 08.00 Uhr bis 15.00 Uhr die Gadebuscher Straße voll gesperrt. Verkehrsteilnehmer können aus Richtung Gadebusch kommend bis zur Kreuzung Rahlstedter Straße fahren, dort beginnt in Richtung Stadtzentrum die Vollsperrung. Der Bereich kann aus beiden Richtungen über die Kieler Straße umfahren werden. Wendemöglichkeiten für LKW bestehen in der Gadebuscher Straße nicht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell