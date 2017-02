POL-SN: Verkehrsbehinderung durch Demo in Schwerin zu erwarten

Schwerin (ots) - Am heutigen Tag kommt es im Bereich der Innenstadt zu einer Demonstration. Die Werderstraße wird ab ca. 11.00 Uhr bis 13.30 Uhr teilweise gesperrt bzw. der Verkehr in dieser Zeit beeinträchtigt sein. Betroffen ist der Bereich ab Schliemanstraße/Beutel bis zur Staatskanzlei/Alter Garten. Verkehrsteilnehmer, die die Möglichkeit haben über den Obotritenring auszuweichen, werden gebeten dies in Anspruch zu nehmen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell