POL-SN: Tageseinbruch in Einfamilienhaus

Schwerin (ots) - Am vergangenen Freitagnachmittag wurde in ein Einfamilienhaus in Neu Pampow (Nähe Gewerbegebiet-Süd) eingebrochen. Die Täter hebelten eine Terrassentür auf und durchwühlten mehrere Räume des Wohnhauses. Nach ersten Erkenntnissen wurde Schmuck gestohlen. Ein Fährtenhund führte die Beamten in Richtung eines Waldweges. Frische Reifenspuren lassen die Annahme zu, dass die Täter von hier aus mit einem Pkw weggefahren sind. Wie bereits in zurückliegenden Fällen nutzten die Täter die Abwesenheit der Hausbewohner und die einsetzende Dunkelheit für ihr kriminelles Handeln aus.

Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell