POL-SN: Einbrüche in der Lübecker Straße

Schwerin (ots) - Zu zwei Einbrüchen kam es in der vergangenen Nacht in der Lübecker Straße. Ein bisher unbekannter Täter schob gegen 00.30 Uhr eine Jalousie vor einem Fenster einer Arztpraxis gewaltsam nach oben und zerschlug anschließend die Fensterscheibe. Scheinbar wurde der Täter durch Hausbewohner gestört und kehrte aus bisher unbekannten Gründen gegen 05.00 Uhr zum Tatort zurück und stieg in die Praxis ein. Ob er etwas entwendet hat, war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht bekannt. Zeugen haben zum Tatzeitpunkt einen Mann weggehen sehen, der nicht weiter beschrieben werden konnte. In unmittelbarere Nähe der Arztpraxis wurde die Fensterscheibe eines Ingenieurbüros eingeschmissen. Der oder die Täter drangen in die Geschäftsräume ein und entwendeten hochwertige elektronische Arbeitsgeräte. Anschließen verließen sie das Gebäude und warfen bei einem Pkw, der sich auf dem Gelände befand eine Seitenscheibe ein, durchwühlten das Fahrzeug und entwendeten weitere elektronische Geräte. Der Sachschaden wird auf eine fünfstellige Summe beziffert. Die Polizei setzte einen Fährtenhund ein, der die Spur einer möglichen Fluchtrichtung der Täter kurzzeitig verfolgte, diese endete aber auf einem Parkplatz. Zeugen, die ab Mitternacht bis ca. 06.00 Uhr im Bereich der Lübecker Straße 232 bzw. 252 (Höhe LIDL-Markt) etwas Auffälliges bemerkt haben, werden gebeten, den Kriminaldauerdienst Schwerin unter 0385/5180-1560 zu informieren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell