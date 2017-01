POL-SN: Zeugenaufruf zur Auseinandersetzung zwischen syrischen Zuwanderern am Schlossparkcenter

Schwerin (ots) - Wie bereits gemeldet, fand am gestrigen Nachmittag im Bereich Schlossparkcenter/Lobedanzgang eine tätliche Auseinandersetzung zwischen syrischen Zuwanderern statt. Vor Ort konnten Zeugen bereits ein Video, welches ein Teil der Auseinandersetzung zeigt, der Polizei zur Verfügung stellen. Es ist davon auszugehen, dass unbeteiligte Passanten Video- bzw. Fotoaufnahmen angefertigt haben. Um das Tatgeschehen genau aufzuklären, bittet die Kriminalpolizei dieses Aufnahmen zur Verfügung zu stellen. Wenn technisch möglich, können diese Aufnahmen an folgende Adresse gesendet werden: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de Als Alternative bietet die Polizei an, auf Wunsch direkt vor Ort die Daten zu transferieren, teilen Sie dies bitte per E-Mail mit. Andere sachdienliche Hinweise zur Auseinandersetzung können ebenfalls an die E-Mail-Adresse der Pressestelle geschickt werden.

