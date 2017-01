POL-SN: Verkehrskontrollen am vergangenen Wochenende in Schwerin durchgeführt

Schwerin (ots) - Immer wenn es die Einsatzlage zuließ, kontrollierten am vergangenen Wochenende Beamte des Polizeihauptreviers den Fahrzeugverkehr in Schwerin. Sind die Fahrzeuge frei von Schnee und ist auch die richtige Bereifung drauf? Bei vielen kontrollierten Pkw's musste Schnee während der Kontrolle entfernt werden, zwei fuhren bei den winterlichen Straßenbedingungen mit Sommerreifen. Bei den Überprüfungen wurden zwei Fahrzeugführer festgestellt, die unter Einfluss von Betäubungsmitteln ihren Pkw führten, einer stand unter Alkoholeinwirkung. Mit dem Anlegen des Sicherheitsgurtes nahmen es 38 Fahrzeuginsassen nicht so genau, acht führten ihr Fahrzeug mit dem Handy am Ohr. Insgesamt fertigten die Beamten 86 Verwarn- und Bußgelder und eine Strafanzeige. Fazit der Polizei: die festgestellten Verstöße bestätigen die Notwendigkeit, Verkehrskontrollen auch weiterhin durchzuführen. Bei der überwiegenden Mehrzahl der kontrollierten Fahrzeugführer wurden die Überprüfungen befürwortet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell