POL-SN: Parkplatzknappheit an der Sport- und Kongresshalle erwartet - Polizei empfiehlt Nahverkehr zu nutzen

Schwerin (ots) - Am Samstag beginnt 16.00 Uhr in der Sport- und Kongresshalle der Kurzurlaub.de-Cup und um 19.00 Uhr in der Volleyballhalle ein Punktspiel der Damen des Schweriner TC. Es wird mit mehreren Tausend Zuschauern gerechnet, so das die vorhandenen Parkplatzkapazitäten nicht ausreichen werden. Die Polizei empfiehlt: Schweriner sollten ihr Auto zu Hause stehenlassen und den Nahverkehr nutzen. Anreisende von außerhalb werden gebeten, ihr Fahrzeug auf Außenparkplätzen abzustellen und dann mit Bussen zur Kongresshalle zu fahren. Weiterhin sollten die zu erwartenden Witterungsbedingungen bei der Anreise berücksichtigt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell