POL-SN: Polizei sucht Zeugen nach Einbruchsversuchen

Schwerin (ots) - Unbekannte Täter haben offensichtlich mit einem werkzeugähnlichem Gegenstand versucht, 15 Hauseingangstüren in Höhe der jeweiligen Türschlösser aufzuhebeln. Die beschädigten Türen befinden sich in den Straßen Großer Moor, Glaisinstraße, Grüne Straße, Burgstraße sowie Werderstraße. Die Tat soll laut Angaben der Geschädigten vom 22.12. 16.00 Uhr bis zum 23.12.16 08.00 Uhr begangen worden sein. Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst Schwerin unter 0385/5180-1560

