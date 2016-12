POL-SN: Mehrere Gartenlaubeneinbrüche in der KGA »Waldfrieden«

Schwerin-Mueß (ots) - Durch Aufhebeln von Fenstern drangen unbekannte Täter in mehrere Gartenlauben in der Kleingartenanlage »Waldfrieden« ein. Entwendet wurden unter anderem Fototechnik, Unterhaltungselektronik und Gartengeräte. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. In diesem Zusammenhang weißt die Polizei darauf hin, dass Täter in der Vergangenheit besonders die kommenden Monate nutzten, um in Gartenlauben einzudringen. Hierauf stellt sich auch die Polizei ein. Bitte treffen Sie alle Vorherkehrungen, um potenziellen Einbrechern das Leben so schwer wie möglich zu machen und lassen sie keine Wertgegenstände zurück.

Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell