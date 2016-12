POL-SN: Wer stiehlt denn so was? - Täter nimmt Wohnungstür mit

Schwerin-Krebsförden (ots) - Als ein 22-jähriger Schweriner gestern Abend gegen 23.00 Uhr nach Hause kam und in seine Wohnung wollte, traute er seinen Augen nicht. Der oder die Täter brachen in der Benno-Völkner-Straße gewaltsam die Wohnungstür des Geschädigten auf und nahmen diese anschließend mit. Nach ersten Erkenntnissen fehlt aus der Wohnung des jungen Mannes nichts. Hinweise zur Tat und zu Personen mit einer Tür im Gepäck, bitte an den Kriminaldauerdienst Schwerin unter 0385/5180-1560.

Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell