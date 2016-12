POL-SN: SEK-Einsatz auf dem Großen Dreesch

Schwerin (ots) - Nach einem konkreten Hinweis durchsuchte die Schweriner Kripo gestern Mittag eine Wohnung in der Martin-Luther-King-Straße. Ein 28-jähriger Mann sollte demnach Kriegswaffen in seiner Wohnung lagern. Aufgrund der Gefährdungsbewertung und des Vorstrafenregisters des Tatverdächtigen kam das SEK zum Einsatz. Der Mann wurde bei der vorläufigen Festnahme leicht verletzt. Zum Einsatz kam neben den Spezialkräften auch der Munitionsbergungsdienst. Ein Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz hat sich offenbar nicht bestätigt, dennoch wurde eine Großzahl an Waffen, wie Macheten, Armbrust, Schreckschussmunition und Anscheinswaffen in der Wohung des 28-Jährigen festgestellt. Die Kriminalpolizeiinspektion Schwerin hat die Ermittlungen übernommen. Der Mann wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell