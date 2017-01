FW-Kiel: Aufzugstür defekt: Feuerwehr befreit Ehepaar

Kiel (ots) - In einer missliche Lage befand sich heute Mittag ein älteres Ehepaar im Jägersberg. Wegen eines technischen Defektes an der Aufzugskabine in dem Mehrfamilienhaus waren beide zwangsläufig eingeschlossen. Beruhigt drückte der Mann den Notknopf in der Kabine. Diese Notrufmeldung gelangte direkt an die Aufzugsfirma in Berlin. Ein freier Notdienstmonteur kann erst gegen 15.30 Uhr in Kiel eintreffen. Also informierte die zuständige Betreiberfirma die Rettungsleitstelle der Feuerwehr Kiel. Die Besatzung eines Löschfahrzeuges der Hauptfeuerwache sorgte für eine Notöffnung: Die Aufzugskabine mit dem eingeschlossenen Ehepaar wurde ein Stockwerk höher geschickt. Mittels einer Ramme wurde die Scheibe der Außentür im Erdgeschoss gewaltsam gebrochen und der defekte Türmechanismus von erfahrenen Feuerwehrhänden entriegelt.Beruhigt und unverletzt konnte das Ehepaar aus der Kabine befreit werden. Die Aufzugsanlage wurde vorsorglich außer Dienst genommen. Der Einsatz dauerte 1 Stunde.

