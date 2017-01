FW-Kiel: Müllcontainer auf dem Ostufer fing Feuer

Kiel (ots) - Die Feuerwehr Kiel musste heute Nacht zu einem Einsatz in Neumühlen-Dietrichsdorf ausrücken. Gegen 1.00 Uhr bemerkten Passanten in der Grenzstraße einen Feuerschein auf dem Gelände der Fachhochschule Kiel und alarmierten die Rettungsleitstelle am Westring. Die eingesetzen Kräfte des Löschzuges der Feuerwache Ost löschten einen Müllgroßbehälter an der Mensa, der aus unbekannter Ursache Feuer fing. Durch die Hitzeentwicklung entstand ein Schaden am Gebäude.Verletzt wurde niemand. Die Schadenshöhe im und am Gebäude kann nicht beziffert werden.Die mitalarmierte Freiwillige Feuerwehr Dietrichsdorf konnte vorzeitig wieder einrücken. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf

