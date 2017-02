FW-HH: Feuerwehr Hamburg löscht brennende Gartenlaube - Brandausbreitung verhindert

Hamburg (ots) - Hamburg-Billstedt, Feuer (FEU), 02.02.2017, 06:26 Uhr, Gänselieselweg

Über den Notruf 112 wurde die Feuerwehr Hamburg am frühen Morgen in den Gänselieselweg in Hamburg-Billstedt gerufen. Hier solle ein Baum brennen und das Feuer auf einen Schuppen übergreifen. Die Rettungsleitstelle alarmierte daraufhin den Löschzug der Feuer- und Rettungswache Billstedt, ein weiteres Löschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache Wandsbek, sowie die Freiwillige Feuerwehr Billstedt-Horn. Als die Einsatzkräfte eintrafen, brannte eine Gartenlaube angrenzend an eine Garage. Sofort wurde von einem Trupp unter umluftunabhängigem Atemschutz ein C-Rohr zur Brandbekämpfung vorgenommen und das Feuer nach kurzer Zeit gelöscht. Durch das schnelle Eingreifen konnte eine Brandausbreitung auf die Garage verhindert werden. Die sich anschließenden Nachlöscharbeiten dauerten längere Zeit. Warum der Brand ausgebrochen war, wird die Brandursachenermittlung der Polizei Hamburg aufklären.

Eingesetzte Kräfte: 1 Löschzug der Berufsfeuerwehr, 1 Freiwillige Feuerwehr, insgesamt 24 Einsatzkräfte

Original-Content von: Feuerwehr Hamburg, übermittelt durch news aktuell