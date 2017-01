FW-HH: Feuerwehr Hamburg versorgt zwei Leichtverletzte bei brennendem Unrathaufen

Hamburg (ots) - Hamburg-St.Pauli, 30.01.2017, 02.38 Uhr, Feuer mit Verletzten(FEUNOTF), Bei den St. Pauli Landungsbrücken.

Die Feuerwehr Hamburg wurde von Passanten zu einem Feuer in einem Parkdeck der Landungsbrücken Höhe Brücke C gerufen. Die alarmierten Einsatzkräfte erkundeten einen brennenden Unrathaufen von circa drei Quadratmeter Größe. Zwei anwesende Personen mit leichten Verletzungen wurden rettungsdienstlich versorgt und mit einem Rettungswagen der Feuerwehr in ein nahegelegenes Notfall-Krankenhaus befördert. Das Feuer wurde durch einen Trupp mit umluftunabhängigem Atemschutz und einem C-Rohr gelöscht. Ein angrenzender Schuppen wurde überprüft und die Einsatzstelle anschließend der Polizei für weitere Ermittlungen übergeben. Im Einsatz waren 18 Einsatzkräfte von Freiwilliger Feuerwehr und Berufsfeuerwehr mit einem Löschzug und einem Rettungswagen.

Original-Content von: Feuerwehr Hamburg, übermittelt durch news aktuell