FW-HH: 26.01.2017, 19.29 Uhr, Feuer - brennt LKW, Peutestraße Feuerwehr Hamburg löscht brennenden LKW

Hamburg (ots) - Die Feuerwehr Hamburg wurde zu einem brennenden LKW gerufen. An der Einsatzstelle wurde ein in voller Ausdehnung brennender Sattelzug festgestellt. Die Brandbekämpfung konnte mit einem C und 2 Schaumrohren erfolgreich durchgeführt. Wegen des Schaummitteleinsatzes wurde die Umweltbehörde informiert. Die Brandursache bedarf der Ermittlung durch die Polizei an die die Einsatzstelle auch übergeben wurde. Einsatzende für die Feuerwehr war um 20.26 Uhr. Eingesetzt waren 20 Kräfte der Feuerwehr Hamburg, verteilt auf einen Löschzug der Berufsfeuerwehr, den Umweltdienst der BF und eine freiwillige Feuerwehr.

