FW-HH: Feuerwehr Hamburg rettet 6 Menschen bei Wohnungsbrand

Hamburg (ots) - Hamburg-Hammerbrook, Feuer mit Menschenleben in Gefahr (FEUY), 25.01.2017, 21:07 Uhr, Norderstraße

Die Feuerwehr Hamburg wurde zu einem Wohnungsbrand in die Norderstraße über den Notruf 112 alarmiert. Es solle eine Explosion gegebenen haben, Rauch und Feuerschein seien sichtbar, teilte der Anrufer mit. Die eintreffenden Einsatzkräfte erkundeten einen Wohnungsbrand im 1. Obergeschoss eines mehrgeschossigen Wohngebäudes. Ein Angriffstrupp nahm ein C-Rohr unter umluftunabhängigem Atemschutz zur Personensuche und Rettung in das Gebäude vor. In der Brandwohnung wurde eine leblose Person vorgefunden, sofort ins Freie gerettet und dem Rettungsdienst und Notarzt der Feuerwehr Hamburg zur medizinischen Versorgung übergeben. Insgesamt wurden 6 Personen aus dem Gebäude gerettet, drei davon aus dem Dachgeschoss über eine Drehleiter. Die Person aus der Brandwohnung wurde mit einer schweren Rauchgasinhalation notarztbegleitet in ein nahegelegenes Notfall-Krankenhaus befördert. Nachdem die Rauchfreiheit der angrenzenden Wohnungen kontrolliert war, konnten die Bewohner in diese zurückkehren. Die Polizei hat die Ermittlungen zu der bislang ungeklärten Brandursache übernommen.

Eingesetzte Kräfte: 1 Löschzug der Berufsfeuerwehr, 1 Führungsdienst (B-Dienst), 1 Rettungswagen, 1 Notarzteinsatzfahrzeug, insgesamt 22 Einsatzkräfte

