FW-HH: Kampfmittelräumdienst der Feuerwehr Hamburg entschärft 500 Pfund schwere Fliegerbombe am Kreetsander Hauptdeich

Hamburg (ots) - Hamburg-Wilhelmsburg, Kampfmittelfund mit Entschärfung (KMFE), 25.01.2017, 12:33 Uhr, Kreetsander Hauptdeich

Auf einer Baustelle an einer Deichüberfahrt am Kreetsander Hauptdeich wurde Abwurfmunition gefunden. Der Kampfmittelräumdienst der Feuerwehr Hamburg identifizierte das Objekt als eine 500 Pfund schwere amerikanische Fliegerbombe aus dem zweiten Weltkrieg mit Heckaufschlagzünder. Um die Fundstelle wurde ein 300 Meter großer Sperr- und ein 500 Meter großer Warnradius festgelegt. Der Luftraum wurde 1000 m in der Höhe über dem Blindgänger für Luftfahrzeuge gesperrt. Etwa 100 Personen mussten ihre Wohnungen im Sperrbereich verlassen, im Warnbereich war für weitere 100 Personen luftschutzmäßiges Verhalten angeordnet worden. Die Bundesautobahn A1 war von der Sperrung nicht betroffen. Nachdem der Sperrbereich geräumt war, wurde der Blindgänger durch die Spezialisten des Kampfmittelräumdienstes entschärft. Um 18:30 Uhr konnte "Sicherheit hergestellt" gemeldet werden, alle Absperrungen wurden zurückgenommen und die Bewohner konnten in ihre Häuser zurückkehren.

Original-Content von: Feuerwehr Hamburg, übermittelt durch news aktuell