FW-HH: Feuerwehr Hamburg rettet mehrere Menschen über Drehleiter bei ausgedehntem Wohnungsbrand im Stadtteil Allermöhe

Hamburg (ots) - Hamburg-Allermöhe, Feuer mit Menschenleben in Gefahr, zwei Löschzüge (FEU2Y, 25.01.2017, 11:38 Uhr, Edith-Stein-Platz

Die Feuerwehr Hamburg wurde heute Mittag zu einer starken Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Allermöhe alarmiert. Mehrere Personen sollten sich noch im Gebäude befinden. Auf Grund der Vielzahl der Anrufe wurde die Alarmstufe "Feuer mit Menschenleben in Gefahr, 2 Löschzüge" ausgelöst. Die ersten eintreffenden Einsatzkräfte fanden einen stark verrauchten Treppenraum vor, mehrere Personen befanden sich auf Balkons im Gefahrenbereich. Es wurde sofort die Menschenrettung über Drehleiter eingeleitet, mehrere Trupps nahmen unter umluftunabhängigem Atemschutz zwei C-Rohre zur Rettung und Brandbekämpfung im Innenangriff vor. 13 Menschen konnten durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr Hamburg aus dem Gefahrenbereich gerettet werden, davon 5 über Drehleiter, 1 Person über eine tragbare Leiter und 7 konnten über die Treppenräume mit Brandfluchthauben in Sicherheit gebracht werden. Eine Person wurde nach rettungsdienstlicher Versorgung mit Verdacht auf Rauchgasinhalation mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus befördert. Der Brand, der aus bislang ungeklärter Ursache ausgebrochen war, konnte mit 2 C-Rohren gelöscht werden. Aufgrund durchfeuchteter Elektroleitungen wurde ein Elektriker-Notdienst an die Einsatzstelle beordert, die Nachlöscharbeiten, sowie die Entrauchung des Gebäudes dauerten längere Zeit an.

Eingesetzte Kräfte:

2 Löschzüge der Berufsfeuerwehr, 1 Freiwillige Feuerwehr, 2 Führungsdienste (B-Dienst. Bereichsführer FF), 1 Umweltdienst, 1 Wechselladerfahrzeug mit Abrollbehälter Atemschutz, 2 Rettungswagen, 1 Notarzteinsatzfahrzeug, 1 Großraumrettungswagen, 1 Pressesprecher, insgesamt 50 Einsatzkräfte

