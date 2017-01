FW-HH: Feuerwehr Hamburg betreut betroffene Passanten nach tödlichem Verkehrsunfall

Hamburg (ots) - Hamburg-Berne, Technische Hilfeleistung bei LKW-Unfall mit Personenschaden(THLKWY), 18.01.2017, 11.40 Uhr, Beim Fahrenland

Verkehrsteilnehmer riefen die Einsatzkräfte zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Fahrradfahrerin und einem LKW. Aufgrund des Meldebildes alarmierte der Führungs- und Lagedienst der Rettungsleitstelle der Feuerwehr Hamburg neben einem Löschzug, einem Notarzteinsatzfahrzeug und einem Rettungswagen, ein erhöhtes Kräfteaufgebot mit schwerem Rettungsgerät, wie einem Rüst- und Gerätewagen und dem Kran der Feuerwehr. An der Einsatzstelle war eine Fahrradfahrerin, aus bisher noch unbekannter Ursache, von einem LKW überrollt und unter dem Fahrzeug eingeklemmt worden. Der bereits nach kurzer Zeit eingetroffene Notarzt konnte jedoch aufgrund der Schwere der Verletzungen nur noch den Tod der verunfallten Person feststellen. Zur Betreuung des LKW-Fahrers und vier weiterer Personen wurden zwei Notfallseelsorger und zwei weitere Rettungswagen der Feuerwehr nachalarmiert. Der LKW-Fahrer wurde im weiteren Verlauf in ein nahegelegenes Notfall-Krankenhaus befördert. Nach Bergung des Leichnams durch die Löschzugbesatzung, beförderte ein Rettungswagen diesen in das Institut für Rechtsmedizin. Anschließend konnte die Einsatzstelle dem Verkehrsunfalldienst der Polizei für weitere Ermittlungen übergeben werden. Insgesamt waren 45 Einsatzkräfte von Berufsfeuerwehr und Freiwilliger Feuerwehr im Einsatz.

.

Original-Content von: Feuerwehr Hamburg, übermittelt durch news aktuell