FW-HH: Feuerwehr Hamburg rettet Person aus verqualmter Wohnung.

Hamburg (ots) - Hamburg-Altona, Feuer mit verletzter Person(FEUNOTF), 17.01.2017, 21.29 Uhr, Bei der Friedenseiche

Die Bewohner eines Mehrfamilienhauses riefen die Einsatzkräfte, weil sie Brandgeruch und den akustischen Alarm eines Rauchwarnmelders bemerkt hatten. Als der alarmierte Löschzug der Feuerwehr Hamburg an der Einsatzstelle eintraf, stellte dieser fest, dass in einer der Wohnungen aus noch ungeklärter Ursache Bettzeug in Brand geraten war. Der Bewohner der betroffenen Wohnung wurde von einem Trupp unter umluftunabhängigem Atemschutz gerettet und nach rettungsdienstlicher Versorgung, mit Verdacht auf eine Rauchgasinhalation, durch einen Rettungswagen der Feuerwehr Hamburg in ein nahegelegenes Notfall-Krankenhaus befördert. Das Feuer konnte dank der rechtzeitigen Alarmierung und Warnung, durch die in der Wohnung installierten Rauchwarnmelder, von den Einsatzkräften schnell mit kleinem Löschgerät gelöscht werden. Nach Belüftung der Brandwohnung und des angrenzenden Treppenraumes wurde die Einsatzstelle der Polizei für weitere Ermittlungsarbeiten übergeben. Insgesamt waren 18 Einsatzkräfte von Berufsfeuerwehr und Freiwilliger Feuerwehr mit einem Löschzug sowie einem Rettungswagen im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Hamburg, übermittelt durch news aktuell