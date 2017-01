FW-HH: Feuerwehr Hamburg rettet eingeklemmten Busfahrer und weitere Fahrgäste bei schwerem Verkehrsunfall mit einem Linienbus

Hamburg (ots) - Hamburg-Hammerbrook, THLKWR(Technische Hilfeleistung bei Verkehrsunfall mit einem LKW und mehreren Verletzten), 13.01.2017, 10.49 Uhr, Klosterwall/ Steinstraße.

Die Feuerwehr Hamburg wurde zu einem Verkehrsunfall zwischen einem HHV-Bus und einem LKW auf einer Straßenkreuzung in der Innenstadt gerufen. Aufgrund der zahlreichen Anrufe in der Rettungsleitstelle der Feuerwehr Hamburg und anhand des Meldebilds, alarmierte der Führungs- und Lagedienst ein Großaufgebot von Rettungs- und Einsatzkräften mit schwerem Rettungsgerät zur Einsatzstelle, weil mit einer Vielzahl von Betroffenen und Verletzten zu rechnen war. Dies wurde durch den zuerst eingetroffenen Führungsdienst der Feuerwehr Hamburg bestätigt. Ein Linienbus des HVV war aus bisher ungeklärter Ursache auf einen im Entladezustand befindlichen LKW mit Kofferaufbau, beladen mit Lebensmitteln, aufgefahren. Hierbei wurde der Busfahrer eingeklemmt und schwer, sowie acht weitere Insassen leicht verletzt. Nachdem ein leitender Notarzt sämtliche Verletzten gesichtet hatte, wurden acht Fahrgäste rettungsdienstliche versorgt und sechs hiervon mit Rettungswagen der Hamburger Feuerwehr in umliegende Notfall-Krankenhäuser befördert. Zwei Fahrgäste setzten nach rettungsdienstlicher Versorgung, auf eigenen Wunsch, ihre Reise selbstständig fort. Während der gesamten Rettungsaktion wurde der schwersteingeklemmte Busfahrer permanent von einer weiteren Notärztin notfallmedizinisch versorgt und stabilisiert. Um ihn aus seiner schwierigen Lage zu befreien, mussten die Einsatzkräfte mehrere Trupps mit schwerem hydraulischem Rettungsgerät und Seilwinden zur Absicherung der Einsatzstelle einsetzen. Hierbei kamen auch ein Rüstwagen sowie der Kran der Feuerwehr Hamburg zum Einsatz. Nach knapp einer Stunde konnte der Patient dann erfolgreich befreit werden und wurde unter notärztlicher Begleitung, mit einem Polytrauma, in ein nahegelegenes Notfall-Krankenhaus befördert. Anschließend wurde die Einsatzstelle, nach längeren Aufräumarbeiten, der Polizei für weitere Ermittlungsarbeiten übergeben.

Insgesamt waren 50 Einsatzkräfte der Feuerwehr Hamburg im Einsatz. Unter anderem ein Löschzug, zwei Führungsdienste, zwei leitende Notärzte, ein Organisatorischer-Leiter-Rettungsdienst, zwei Notarzteinsatzfahrzeuge, ein Großraumrettungswagen, ein Kran, ein Rüstwagen, sieben Rettungswagen sowie der diensthabende Pressesprecher der Feuerwehr.

Original-Content von: Feuerwehr Hamburg, übermittelt durch news aktuell