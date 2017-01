FW-HH: Feuerwehr Hamburg dichtet Gefahrstoff-Leckage in Lebensmittelproduktionsbetrieb ab.

Hamburg (ots) - Hamburg-Hammerbrook, THMX(Technische Hilfeleistung mit Gefahrstoffen), 12.01.2017,13.46 Uhr, Grüner Deich

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Hamburg wurden zu einer Betriebsstörung in einem Produktionsbetrieb für Lebensmittel gerufen. Aufgrund der Notrufmeldung wurde durch den Führungs- und Lagedienst der Rettungsleitstelle der Feuerwehr Hamburg ein Löschzug, ein Führungsdienst, der Umweltdienst, ein Rettungswagen, sowie die Spezialkräfte der Technik- und Umweltschutzwache und der Pressesprecher der Berufsfeuerwehr alarmiert. Betriebsmitarbeiter hatten bei Wartungsarbeiten eine Undichtigkeit am Deckel eines Produkttanks festgestellt. Die Einsatzkräfte sicherten die Einsatzstelle ab und stellten nach der Erkundung durch einen Trupp in Chemikalienschutzanzügen unter umluftunabhängigem Atemschutz fest, dass durch eine Leckage an einer Dichtung eine sehr geringe Menge hochprozentiger Salzsäure in eine für Schadenfälle vorgesehene Auffangwanne getropft war. Personen wurden nicht verletzt und eine Gefahr für die Umwelt und die Bevölkerung bestand nicht. Nachdem die Leckage mit Unterstützung der Fachkräfte der Technik- und Umweltschutzwache der Feuerwehr Hamburg abgedichtet werden konnte, wurde die Einsatzstelle der Umweltbehörde sowie der Betriebsleitung übergeben. Eingesetzt waren insgesamt 35 Einsatzkräfte der Feuerwehr Hamburg.

Original-Content von: Feuerwehr Hamburg, übermittelt durch news aktuell