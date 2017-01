FW-HH: 10.01.2017, 16:50 Uhr, Feuer Menschenleben in Gefahr, Blankeneser Hauptstraße, Feuerwehr Hamburg rettet Bewohner aus brennendem Wohnzimmer

Hamburg (ots) - Die Feuerwehr Hamburg wurde zu einem brennenden Tannenbaum in einer Wohnung an der Blankeneser Hauptstraße gerufen. Eine Person sollte sich noch in der Wohnung befinden. Vor Ort wurde in einem Wohnzimmer im Erdgeschoss eines 2-Familienhauses ein brennender Tannenbaum sowie brennendes Mobiliar im Wohnzimmer festgestellt. Der Bewohner konnte gerettet, rettungsdienstlich versorgt und mit einem Rettungswagen der Feuerwehr in ein Krankenhaus befördert werden. Das Feuer wurde mit 1 C-Rohr unter umluftunabhängigem Atemschutz gelöscht. Die Einsatzstelle wurde der Polizei übergeben. Einsatzende war um 17.49 Uhr, Eingesetzte Kräfte: ein Löschzug der Berufsfeuerwehr, eine Freiwillige Feuerwehr, ein Führungsdienst B, ein Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug. Gesamt 22 Kräfte.

Original-Content von: Feuerwehr Hamburg, übermittelt durch news aktuell