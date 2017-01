FW-HH: 10.01.2017, 15:55 Uhr, Verqualmung im U-Bahntunnel, Berliner Tor Feuerwehr löscht brennenden Schaltschrank

Hamburg (ots) - Die Feuerwehr Hamburg wurde über die Brandmeldeanlage BMA im Bahnhofsbereich Bahnhofsbereich Berliner Tor alarmiert. Nach einem Rückruf bei der U-Bahnleitstelle wurde der Rettungsleitstelle der Feuerwehr eine Rauchentwicklung im Bahnhofsbereich gemeldet. Die Erkundung durch die Einsatzkräfte ergab eine Verqualmung in einem elektrischen Betriebsraum. In dem Betriebsraum wurde ein Entstehungsbrand in einem Schaltschrank festgestellt,der mit 2 CO² Löschern gelöscht werden konnte. Der Bahnhofsbereich musste von der Feuerwehr belüftet werden. Laut Aussage der U-Bahn war der Schaden so groß, dass der Bahnbetrieb der U2, U3, U4 bis Betriebsende nicht mehr aufgenommen werden konnte. Einsatzende um 17:30 Uhr.

Eingesetzte Kräfte: 2 Löschzüge der Berufsfeuerwehr, ein freiwillige Feuerwehr, ein Führungsdienst B, ein Umweltdienst, ein Wechselladerfahrzeug mit Abrollbehälter Atemschutz, ein Gerätewagen Rüst zur Be- und Entlüftung. Gesamt 40 Einsatzkräfte.

Original-Content von: Feuerwehr Hamburg, übermittelt durch news aktuell