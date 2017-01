FW-HH: 08.01.2017, 04.50 Uhr, Feuer Brennt Dach, Eichberg Feuerwehr Hamburg löscht brennendes Einfamilienhaus

Hamburg (ots) - Um 04.50 Uhr am Morgen des 08.01.2107 wurde die Feuerwehr Hamburg zu einem brennenden Bungalow gerufen. Die eintreffenden Einsatzkräfte stellten einen ausgedehnten Dachstuhlbrand bei einem etwa 20 x 20 m großen Bungalow fest. Personen waren nicht gefährdet. Die Bewohner konnten bei Nachbarn untergebracht werden. Die Brandbekämpfung wurde im Innen- und Außenangriff unter umluftunabhängigem Atemschutz vorgetragen. Insgesamt mussten 6 C-Rohre zur Brandbekämpfung eingesetzt werden, eine Brandausbreitung auf den gesamten Dachstuhl konnte dennoch nicht verhindert werden. Die Wasserversorgung stellte die Feuerwehrkräfte vor eine besondere Herausforderung weil sie über eine lange Wegstrecke aufgebaut werden musste. Ein Feuerwehrmann der Berufsfeuerwehr zog sich bei einem Sturz eine Knieverletzung zu, wurde rettungsdienstlich versorgt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Im Einsatzverlauf mussten Teile des Gebäudes wegen Einsturzgefahr abgestützt werden. Die Nachlösch- und Aufräumarbeiten dauern zur Stunde noch an. Die Brandursache bedarf der Ermittlung durch die Polizei. 70 eingesetzte Kräfte verteilt auf einen Löschzug der Berufsfeuerwehr BF, ein Rettungswagen der BF, neun freiwillige Feuerwehren FF, die Führungsdienste A + B der BF, ein Bereichsführer der FF, 4 Wechselladerfahrzeuge der BF mit den Abrollcontainern Atemschutz, Abstützen, Kraftstoffversorgung und eine Mulde.

Original-Content von: Feuerwehr Hamburg, übermittelt durch news aktuell