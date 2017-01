FW-HH: 04.01.2017, 17.23 Uhr, Feuer brennt Schuppen, Eppendorfer Landstraße Feuerwehr Hamburg löscht brennenden Schuppen im Hinterhof

Hamburg (ots) - Die Feuerwehr Hamburg wurde zu einem Feuer in einem Hinterhof gerufen. An der Einsatzstelle stellten die Einsatzkräfte einen brennenden Schuppen in einem schwer zugänglichen Hinterhof fest. Das Feuer wurde mit einem C-Rohr unter umluftunabhängigem Atemschutz gelöscht. Ein Übergreifen des Feuers auf angrenzende Gebäude konnte verhindert werden. Bei der Kontrolle der Einsatzstelle mittels Wärmebildkamera wurden keine weiteren Brandherde festgestellt. Der Einsatz war um 18.30 Uhr beendet. Zur Ermittlung der Brandursache wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Eingesetzte Kräfte: Ein Löschzug der Berufsfeuerwehr mit 16 Kräften.

