FW-HH: 03./04.01.2017, Sturm "Axel" über Norddeutschland Hamburger Feuerwehr beseitigt Sturmschäden

Hamburg (ots) - Das Tief "Axel" hat auch die Hamburger Feuerwehr beschäftigt. In der Zeit vom 03.01.2017, 18.00 Uhr bis zum 04.01.2017, 13.00 Uhr wurden 40 wetterbedingte Einsätze gemeldet. Es handelte sich dabei um überflutete Straßen, umgestürzte Bäume, abgebrochene Äste, gelockerte Dachpfannen, umgestürzte Bauzäune und ein lockeres Baugerüst. Größere Schäden waren nicht zu verzeichnen. Personenschäden sind nicht bekannt. Auch das Hochwasser in den Morgenstunden richtete in Hamburg keine größeren Schäden an. Die Einsatzstellen wurden durch die Kräfte der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr abgearbeitet.

Original-Content von: Feuerwehr Hamburg, übermittelt durch news aktuell