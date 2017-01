FW-HH: 03.01.2017, 15.44 Uhr, Feuer mit Verletzten, Alte Elbgaustrasse, Feuerwehr Hamburg löscht brennenden PKW in Tiefgarage

Hamburg (ots) - Der Rettungsleitstelle der Feuerwehr Hamburg wurde ein brennender PKW in der minus zwei Ebene eines Parkhauses am Einkaufszentrum gemeldet. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte genau diese Lage fest. Die Brandbekämpfung wurde unter umluftunabhängigem mittels eines C-Rohres aufgenommen. Die Fahrerin des PKW musste mit einer Rauchgasintoxikation behandelt und anschließend in ein Krankenhaus befördert werden. Nach erfolgreicher Brandbekämpfung muss das Parkhaus umfangreich belüftet werden. Während der Be- und Entlüftungsarbeiten durch die Feuerwehr wurde ein Angestellter des Einkaufszentrums angetroffen der Löschversuche unternommen und ebenfalls Rauchgase eingeatmet hatte. Auch dieser wurde rettungsdienstlich behandelt. Die Be- und Entlüftungsarbeiten dauern zur Zeit noch an. Die Brandursache bedarf der Ermittlung durch die Polizei. Eingesetzte Kräfte: insgesamt 30 Kräfte verteilt auf 1 Löschzug der Berufsfeuerwehr, eine Freiwillige Feuerwehr, ein Führungsdienst der BF, ein Gerätewagen Rüst der BF, ein Wechselladerfahrzeug mit Abrollbehälter Atemschutz der BF sowie ein Rettungswagen.

Original-Content von: Feuerwehr Hamburg, übermittelt durch news aktuell