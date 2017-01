FW-HH: Feuerwehr Hamburg rettet Frau und Kind aus Wohnung bei Feuer auf Balkon

Hamburg (ots) - Hamburg-Rahlstedt, FEUNOTF (Feuer mit verletzten Personen), 01.01.2017, 00.55 Uhr, Hüllenkoppel.

In der Neujahrsnacht wurde die Feuerwehr Hamburg zu einem Feuer auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses gerufen. Aus bisher ungeklärter Ursache waren auf dem Balkon abgestellte Gegenstände in Brand geraten. Die in der betroffenen, stark verqualmten Wohnung befindliche Frau und ein Kind konnten durch die Einsatzkräfte über den Treppenraum gerettet werden. Beide wurden rettungsdienstlich versorgt und mit einem Rettungswagen der Feuerwehr in ein nahegelegenes Notfall-Krankenhaus befördert. Das Feuer wurde durch einen Trupp mit umluftunabhängigem Atemschutz und einem C-Rohr gelöscht. Nachdem die Wohnung mit einem Druckbelüfter entraucht wurde, erfolgte die Übergabe der Einsatzstelle an die Polizei für weitere Ermittlungen. Insgesamt waren 16 Einsatzkräfte von Berufsfeuerwehr und Freiwilliger Feuerwehr im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Hamburg, übermittelt durch news aktuell