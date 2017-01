FW-HH: Schwerer Silvesterunfall in Hamburg - Böller zerfetzt Hand eines 25-Jährigen

Hamburg (ots) - Hamburg-Bramfeld, Notfall mit Notarzt (NOTFNA), 01.01.2017, 00:18 Uhr, Bramfelder Chaussee

Die Feuerwehr Hamburg wurde um 00:18 Uhr zu einem Unfall mit Feuerwerkskörpern in die Bramfelder Chaussee alarmiert. Hier trafen die Einsatzkräfte des Rettungswagens 24 F auf eine 25-jährige männliche Person mit schweren Verletzungen an der linken Hand und forderten sofort einen Notarzt nach. Aufgrund der Explosion eines Feuerwerkkörpers in der Hand wurden dem jungen Mann Teile aller fünf Finger amputiert und die Handfläche aufgerissen. Nach notärztlicher Versorgung wurde der Patient in ein Notfallkrankenhaus mit handchirurgischer Versorgung befördert.

