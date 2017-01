FW-HH: Feuerwehr Hamburg rettet drei Personen bei Wohnungsbrand in Neujahrsnacht

Hamburg (ots) - Hamburg-Wilhelmsburg, FEU (Feuer), 01.01.2017, 00.36 Uhr, Dahlgrünring.

Die Feuerwehr Hamburg wurde zu einem Brand auf einem Balkon im zehnten Obergeschoss eines elfgeschossigen Mehrfamilienhauses gerufen. Dort brannte aus ungeklärter Ursache Unrat und abgestellte Möbel. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte war das Feuer bereits in die Wohnung gelaufen und hatte diese in Brand gesetzt. Drei Personen waren in der darüber liegenden Wohnung vom Brandrauch eingeschlossen und konnten durch die Feuerwehr Hamburg gerettet werden. Diese wurden rettungsdienstlich versorgt und mit Verdacht auf Rauchgasinhalationen in umliegende Notfall-Krankenhäuser transportiert. Das Feuer konnte von einem Trupp unter umluftunabhängigem Atemschutz mit einem C-Rohr im Innenangriff gelöscht werden. Nach Abschluss der Nachlösch- und Belüftungsarbeiten wurde die Einsatzstelle der Polizei für weitere Ermittlungsarbeiten übergeben. Insgesamt waren 34 Einsatzkräfte von Berufsfeuerwehr und Freiwilliger Feuerwehr eingesetzt.

