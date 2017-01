FW-HH: Kellerbrand in Neujahrsnacht - Feuerwehr Hamburg rettet 6 Menschen über Leitern

Hamburg (ots) - Hamburg-Harburg, Feuer mit Menschenleben in Gefahr (FEUY), 01.01.2017, 01:21 Uhr, Hohe Straße

In der Neujahrsnacht wurde die Feuerwehr Hamburg zu einem Feuer in die Hohe Straße im Stadtteil Harburg alarmiert. Hier brannte es aus unbekannter Ursache im Keller eines fünfgeschossigen Wohngebäudes. Aufgrund der Rückmeldung eines ersteintreffenden Rettungswagens, wurde die Alarmfolge auf "Feuer mit Menschenleben in Gefahr" erhöht. Mehrere Personen befanden sich zu diesem Zeitpunkt noch im Gebäude und der Treppenraum war stark verraucht. Durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr Hamburg wurde nach Eintreffen sofort die Menschenrettung mit tragbaren Leitern und einem Hubrettungsfahrzeug durchgeführt. Insgesamt wurden 6 Personen aus dem Gefahrenbereich gerettet, alle wurden nach rettungsdienstlicher Versorgung und notärztlicher Sichtung in Notfallkrankenhäuser befördert. Der Brand im Keller wurde mit insgesamt drei C-Rohren von Einsatzkräften unter umluftunabhängigem Atemschutz bekämpft. Die Einsatzstelle wurde abschließend an die Polizei zur Brandursachenermittlung übergeben.

Eingesetzte Kräfte: 1 Löschzug der Berufsfeuerwehr, 1 Freiwillige Feuerwehr, 1 Führungsdienst (B-Dienst), 1 Wechselladerfahrzeug mit Abrollbehälter Atemschutz, 2 Rettungswagen, 1 Notarztwagen, 1 Pressepsrecher mit insgesamt 30 Einsatzkräften

